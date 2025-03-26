SARAH SCHWAB – ZINGA ZANGA Beziers

SARAH SCHWAB Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

SARAH SCHWAB EST UN PHÉNOMÈNE VOCAL.«.Du rêve à la réalité.» est un spectacle unique d’imitationstoutes plus bluffantes les unes que les autres.Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une successionde performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson,Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres.80 MINUTES DE SHOWORIGINAL & INOUBLIABLEUn talent rare, une voix exceptionnelle,Sarah Schwab est une star de demain.À chaque représentation, les spectateurs sont unanimes, le spectacle est drôle, sensible,c’est un joli récit qui vous apporte autant d’émotions que de stupéfaction…

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34