Sarah Thorpe Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Mélodies captivantes et grooves entêtants au menu ! En écrin pour sa voix claire et émouvante, une rythmique composée de musiciens d’exception ! A ne manquer sous aucun prétexte !

« Une vocaliste sûre de sa voix, de sa technique, et dont on peut sans risque affirmer qu’aucune des qualités qu’il faut par faire une belle carrière ne lui manque. » Culture Jazz

« Une prise de risque assumée qui démontre une personnalité affirmée et une exigence s’éloignant de certaines facilités commerciales ».

Jazz Hot

Sarah Thorpe (voix)

Xavier Belin (piano)

Johanne Dolly (contrebasse et choeurs)

Helios Mickaïl (batterie)

La chanteuse franco-britannique Sarah Thorpe nous présentera son troisième album, fraîchement enregistré et bientôt dans les bacs ; un mélange de compositions jazzy et de standards modernes revisités (Carmen Lundy, Sade, Bob Dylan, Antonio Hart…).

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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