SARAH THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

SARAH

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR

16.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Août 1922. Retirée dans son manoir, Sarah Bernhardt n’est plus qu’un astre finissant. Afin de redonner vie à son passé glorieux de monstre sacré , elle dicte ses mémoires à Georges Pitou, son dévoué secrétaire et confident.

Souvent souffre-douleur, elle le somme d’incarner les personnages, qui ont marqué sa vie d’aventure et de fantaisie. De ce duo-duel insolite se dégage une atmosphère trouble, vive, drôle et surprenante. 16.8 .

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 16 24 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

August 1922. Retired to her manor house, Sarah Bernhardt is a fading star. To revive her glorious past as a sacred monster , she dictates her memoirs to Georges Pitou, her devoted secretary and confidant.

L’événement SARAH Toulouse a été mis à jour le 2025-12-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE