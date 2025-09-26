Saravah Duo en concert pour le Folk Club de Cahors avec leur nouveau spectacle « Unisson ». Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac

Saravah Duo en concert pour le Folk Club de Cahors avec leur nouveau spectacle « Unisson ». Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac vendredi 26 septembre 2025.

Saravah Duo en concert pour le Folk Club de Cahors avec leur nouveau spectacle « Unisson ». Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Vendredi 26 septembre, 20h30 15 euros

Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le vendredi 26 septembre au Château de Labastide-Marnhac avec Saravah Duo en tête d’affiche, et leur nouveau spectacle « Unisson ».

Saravah Duo – Unisson

### _A une seule voix, en harmonie, deux musiciennes et leurs compositions.Un récit musical et poétique du quotidien aux couleurs du Brésil._

Saravah a commencé en duo en 2019, avec la création du concert mis en scène Entre2 (concert d’arrangements originaux entre samba et chansons françaises), déjà présenté au FolkClub en mars 2023.

Mais depuis 2023, dans l’ombre des tournées d’Entre 2, Saravah Duo compose, écrit et enregistre des idées communes. Il en résulte des carnets de paroles griffonnées en français et en brésilien, des mélodies fredonnées, des voix qui s’unissent et se répondent, des envies de rythmes (baiao, valse, maracatu, frevo…!). 12 compositions originales et 3 arrangements plus tard… Unisson est né !

Unisson, c’est un voyage musical entre chanson, samba et jazz qui déroule une ligne artistique propre : textes sensibles et féminins, langage vivant ancré dans la poésie du quotidien, mariage du français et du brésilien, voix envoûtantes, rythmes brésiliens traditionnels et piano tour à tour lumineux et confident. A travers Unisson, le duo questionne les origines, le rapport à l’autre, à soi, et le regard sur le monde qui nous entoure.

Unisson a bénéficié d’un accompagnement à la création Erasmus+ sur l’arrangement (résidence en fév2024 à Porto avec Chico Bastos) et à la mise en scène (résidence mars 2025 à Lisbonne avec Miguel Maia).

Plus d’infos : [https://saravahduo.com/unisson/](https://saravahduo.com/unisson/)

A l’affiche également: des chansons françaises originales de Troubadour, Folk & Pop de Sandra & Derek Morey, les chansons en occitan de Sylvie Labarde et Pierre Russie — et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin -[En]chanteur Franglais – l’animateur du club.

L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-26T23:00:00.000+02:00

1

folkclubcahors@gmail.com 06 86 06 85 83

Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot