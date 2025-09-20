Sarbacane 22ème Festival Rochejean

Sarbacane 22ème Festival Rochejean samedi 20 septembre 2025.

Sarbacane 22ème Festival

Dans le village Rochejean Doubs

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Le Festival Sarbacane revient à Rochejean pour une nouvelle édition pleine de poésie, de rires et de découvertes. Porté par l’association La Sarbacane, ce rendez-vous festif transforme le village en un véritable nid d’imaginaire, où les spectacles, les jeux et les ateliers prennent leur envol dans les granges, les jardins et les ruelles ! .

Dans le village Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

