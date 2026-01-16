Sarbacane et olympiades Stade Frambouhans

Sarbacane et olympiades

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-16 09:30:00
fin : 2026-02-16 16:30:00

2026-02-16

Activités sportives pour enfants sarbacane, tir à l’arc ventouse et olympiades. Journée d’activités pour les enfants de 6 à 10 ans.   .

Stade Rue du Stade Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 97 13 21 

