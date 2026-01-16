Sarbacane et olympiades Stade Frambouhans
Sarbacane et olympiades Stade Frambouhans lundi 16 février 2026.
Sarbacane et olympiades
Stade Rue du Stade Frambouhans Doubs
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 09:30:00
fin : 2026-02-16 16:30:00
Date(s) :
2026-02-16
Activités sportives pour enfants sarbacane, tir à l’arc ventouse et olympiades. Journée d’activités pour les enfants de 6 à 10 ans. .
Stade Rue du Stade Frambouhans 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 97 13 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sarbacane et olympiades
L’événement Sarbacane et olympiades Frambouhans a été mis à jour le 2026-01-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)