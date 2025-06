Sarbacane, tir Raffy Queyrières 6 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Sarbacane, tir Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-06

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-06

Testez votre adresse dans une ambiance ludique et conviviale avec différents jeux de précision.

Raffy Chalet du Meygal

Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

English :

Test your skills in a fun, friendly atmosphere with a variety of precision games.

German :

Testen Sie Ihre Geschicklichkeit in einer spielerischen und geselligen Atmosphäre mit verschiedenen Präzisionsspielen.

Italiano :

Mettete alla prova le vostre abilità in un’atmosfera divertente e amichevole con una serie di giochi di precisione.

Espanol :

Pon a prueba tu destreza en un ambiente divertido y agradable con una serie de juegos de precisión.

L’événement Sarbacane, tir Queyrières a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal