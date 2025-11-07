Sarcom le salon du Santerre Rosières-en-Santerre
Sarcom le salon du Santerre Rosières-en-Santerre vendredi 7 novembre 2025.
Sarcom le salon du Santerre
15 Rue du 14 Juillet Rosières-en-Santerre Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-11-08 21:00:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09
28ème édition du Salon de l’Artisanat et du Commerce du Santerre.
100 exposants avec au programme
vendredi 7 novembre accueil du public, apéro concert Monkey Cover à 19h30, concert du groupe Dust à 21h00
samedi 8 novembre soirée année 80/90 à partir de 21h30, soirée night fever
dimanche 9 novembre concert de l’orchestre d’harmonie de Bray-sur-Somme, spectacle humoristique Madeleine et one man show de Gerald Dahan à partir de 20h30
restauration sur place
15 Rue du 14 Juillet Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France +33 6 11 70 91 68 contact@sarcom-santerre.fr
English :
28th edition of the Salon de l’Artisanat et du Commerce du Santerre.
100 exhibitors on the program:
friday November 7: public welcome, Monkey Cover aperitif concert at 7:30 p.m., Dust concert at 9:00 p.m
saturday November 8: 80s/90s party from 9:30 pm, night fever party
sunday November 9: concert by the Bray-sur-Somme wind band, Madeleine comedy show and one-man show by Gerald Dahan from 8:30 p.m
on-site catering
German :
28. Ausgabe des Salon de l’Artisanat et du Commerce du Santerre.
100 Aussteller mit dem Programm
freitag, 7. November: Empfang des Publikums, Apero-Konzert Monkey Cover ab 19.30 Uhr, Konzert der Gruppe Dust ab 21.00 Uhr
samstag, 8. November: 80/90er-Jahre-Abend ab 21.30 Uhr, Night Fever-Abend
sonntag, 9. November: Konzert des Blasorchesters von Bray-sur-Somme, Comedy-Show Madeleine und One-Man-Show von Gerald Dahan ab 20.30 Uhr
verpflegung vor Ort
Italiano :
28a edizione del Salon de l’Artisanat et du Commerce du Santerre.
100 espositori in programma:
venerdì 7 novembre: accoglienza del pubblico, concerto aperitivo dei Monkey Cover alle 19.30, concerto dei Dust alle 21.00
sabato 8 novembre: festa anni 80/90 dalle 21.30, festa della febbre notturna
domenica 9 novembre: concerto della banda di Bray-sur-Somme, spettacolo comico Madeleine e one-man show di Gerald Dahan dalle 20.30
ristorazione in loco
Espanol :
28ª edición del Salon de l’Artisanat et du Commerce du Santerre.
100 expositores en el programa:
viernes 7 de noviembre: acogida del público, concierto de aperitivo Monkey Cover a las 19.30 h, concierto Dust a las 21.00 h
sábado 8 de noviembre: fiesta 80/90 a partir de las 21.30 h, fiesta Night Fever
domingo 9 de noviembre: concierto de la banda de viento de Bray-sur-Somme, espectáculo cómico Madeleine y unipersonal de Gerald Dahan a partir de las 20.30 h
restauración in situ
