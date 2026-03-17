SARD, Festival de cinéma palestinien Cinéma du TNB Rennes
SARD, Festival de cinéma palestinien Cinéma du TNB Rennes mercredi 25 mars 2026.
SARD, Festival de cinéma palestinien Cinéma du TNB Rennes 25 – 27 mars Ille-et-Vilaine
tarifs habituels du cinéma
La 4ème édition du Festival de cinéma palestinien se déroulera du 23 au 29 mars 2026 dans plusieurs lieux de Rennes Métropole dont le Cinéma du TNB.
« Depuis 2023, le festival de cinéma palestinien SARD se déploie chaque année sur le territoire de Rennes Métropole. Mot arabe, Sard signifie « narrative » en anglais et « récit » en français. Ce terme fait écho à ce qui anime l’association depuis la création du Festival, à savoir promouvoir les récits cinématographiques palestiniens dans leur richesse et leur diversité. Régulièrement rappelé à son propre territoire, il l’est encore plus depuis octobre 2023 et la sombre actualité du génocide en cours à Gaza.Le Festival Sard est un temps dédié à la réappropriation des récits par ses cinéastes, un moyen de replacer le cinéma au centre des discussions, sans pour autant occulter la politique du culturel. Pour l’édition 2026, en plus des films récents que nous prenons toujours plaisisr à diffuser, notre thématique met en lumière les archives du cinéma palestinien. Cela se concrétise aussi bien à travers les choix de programmation que par de nouveaux partenariats (Cinémathèque de Bretagne). Une attention particulière est toujours portée aux courts métrages et notamment ceux produits par l’Université Dar-Al-Kalima de Bethlehem. Enfin, des temps professionnels viennent enrichir la semaine permettant aux différents publics de se rencontrer et d’échanger. »
L’équipe du Festival SARD
Programme au TNB
MER 25 03
20h30 — Un Imaginaire palestinien
Programme de courts métrages
JEU 26 03
15h30 — Unmaking Of + rencontre
17h15 — Partition + rencontre
19h — Focus Kamal Aljafari + rencontre
21h — Focus Waseem Khair + rencontre
VEN 27 03
13h30 — Palestine 36 + échange
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-25T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-27T15:30:00.000+01:00
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https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/sard-festival-2026
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine