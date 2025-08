SARDINADE Agde

SARDINADE Agde vendredi 29 août 2025.

SARDINADE

Place des Mûriers/Place de la République Agde Hérault

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-12

2025-08-29 2025-09-12

Soirée organisée par le comité des fêtes du Grau d’Agde

>Pas de réservation

> Place des mûriers, Grau d’Agde

> Pas de réservation

>Tarifs non communiqués .

Place des Mûriers/Place de la République Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Evening organized by the festival committee of Grau d’Agde

>No reservation

German :

Abend, der vom Festkomitee von Grau d’Agde organisiert wird

>Keine Reservierung

Italiano :

Serata organizzata dal Comitato del Festival di Grau d’Agde

>Nessuna prenotazione

Espanol :

Velada organizada por el Comité de Fiestas del Grau d’Agde

>Sin reserva

