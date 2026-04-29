Arces

Sardinade

Rue Saint-Martin Arces Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Sardinade, animation musicale, une soirée organisée par l’Association Arces Animation – Avec le concert du trio Kola’song .

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Rue Saint-Martin Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 03 09 33

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English :

Sardinade, musical entertainment, an evening organized by the Arces Animation Association With a concert by the Kola’song trio.

L’événement Sardinade Arces a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique