Sardinade Arces
Sardinade Arces samedi 11 juillet 2026.
Arces
Sardinade
Rue Saint-Martin Arces Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Sardinade, animation musicale, une soirée organisée par l’Association Arces Animation – Avec le concert du trio Kola’song .
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Rue Saint-Martin Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 03 09 33
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English :
Sardinade, musical entertainment, an evening organized by the Arces Animation Association With a concert by the Kola’song trio.
L’événement Sardinade Arces a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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