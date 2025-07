Sardinade Arue

Sardinade Arue samedi 5 juillet 2025.

Sardinade

Foyer Municipal Arue Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : 2025-07-05 20:00:00

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Le Comité des Fêtes vous convie pour un moment convivial avec leur Sardinade.

Au menu Sardines grillées / Coeurs de canard persillade Piperade / Salade Fromage / Tiramusi spéculoos / Café et vin compris.

Pour les enfants Sardines grillées ou Coeurs de canard / Tiramusi spéculoos.

Inscriptions souhaitées avant le 3 Juillet. .

Foyer Municipal Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 88

English : Sardinade

The Comité des Fêtes invites you to enjoy their Sardinade.

On the menu: Grilled sardines / Duck hearts persillade Piperade / Salad Cheese / Tiramusi speculoos / Coffee and wine included.

For children: Grilled sardines or Duck hearts / Tiramusi speculoos.

German : Sardinade

Das Comité des Fêtes lädt Sie zu einem geselligen Abend mit ihrer Sardinade ein.

Auf der Speisekarte stehen: Gegrillte Sardinen / Entenherzen mit Petersilie Piperade / Salat Käse / Spekulatius-Tiramusi / Kaffee und Wein inklusive.

Für die Kinder Gegrillte Sardinen oder Entenherzen / Tiramusi Spekulatius.

Italiano :

Il Comité des Fêtes vi invita a gustare la sua Sardinade.

Il menu: Sardine alla griglia / Persillade di cuori d’anatra Piperade / Insalata Formaggio / Tiramusi speculoos / Caffè e vino inclusi.

Per i bambini Sardine alla griglia o Cuori d’anatra / Tiramusi Speculoos.

Espanol : Sardinade

El Comité des Fêtes le invita a disfrutar de su Sardinada.

En el menú: Sardinas a la plancha / Persillade de corazones de pato Piperade / Ensalada Queso / Tiramusi speculoos / Café y vino incluidos.

Para los niños Sardinas a la plancha o Corazones de pato / Tiramusi speculoos.

L’événement Sardinade Arue a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Landes d’Armagnac