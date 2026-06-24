Sardinade Arue
samedi 4 juillet 2026 · Arue
Informations pratiques
Arue
Sardinade
Foyer Municipal Arue Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des Fêtes vous convie pour un moment convivial avec leur Sardinade.
Au menu Sardines grillées / Magret à la plancha Frites / Salade Fromage / Citron givrée / Café et vin compris.
Pour les enfants Sardines grillées ou Magret à la plancha Frites / Cône glacé.
Résa avant le 30 Juin
Le Comité des Fêtes vous convie pour un moment convivial avec leur Sardinade.
Au menu Sardines grillées / Magret à la plancha Frites / Salade Fromage / Citron givrée / Café et vin compris.
Pour les enfants Sardines grillées ou Magret à la plancha Frites / Cône glacé.
Réservation avant le 30 Juin. .
Foyer Municipal Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 88
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English : Sardinade
The Festival Committee invites you to enjoy a fun-filled evening at their Sardinade event.
On the menu: Grilled sardines / Duck breast à la plancha French fries / Salad Cheese / Iced lemon / Coffee and wine included.
For children: Grilled sardines or duck breast à la plancha French fries / Ice cream cone.
Reserve by June 30
L’événement Sardinade Arue a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Landes d’Armagnac
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