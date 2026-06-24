Informations pratiques

Arue

Sardinade

Foyer Municipal Arue Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes vous convie pour un moment convivial avec leur Sardinade.

Au menu Sardines grillées / Magret à la plancha Frites / Salade Fromage / Citron givrée / Café et vin compris.

Pour les enfants Sardines grillées ou Magret à la plancha Frites / Cône glacé.

Résa avant le 30 Juin

Le Comité des Fêtes vous convie pour un moment convivial avec leur Sardinade.

Au menu Sardines grillées / Magret à la plancha Frites / Salade Fromage / Citron givrée / Café et vin compris.

Pour les enfants Sardines grillées ou Magret à la plancha Frites / Cône glacé.

Réservation avant le 30 Juin. .

Foyer Municipal Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 88

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English : Sardinade

The Festival Committee invites you to enjoy a fun-filled evening at their Sardinade event.

On the menu: Grilled sardines / Duck breast à la plancha French fries / Salad Cheese / Iced lemon / Coffee and wine included.

For children: Grilled sardines or duck breast à la plancha French fries / Ice cream cone.

Reserve by June 30

L’événement Sardinade Arue a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Landes d’Armagnac