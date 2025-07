Sardinade Candresse

Sardinade Candresse dimanche 3 août 2025.

Sardinade

Lac de Christus Candresse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Midi et soir, repas (Sardines, pommes de terre vapeur, poivrons sauce portugaise, fromage, glace) proposé par le club Desportivo

Lac de Christus Candresse 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Sardinade

Lunch and dinner (sardines, steamed potatoes, peppers in Portuguese sauce, cheese, ice cream) provided by the Desportivo club

German : Sardinade

Mittags und abends Essen (Sardinen, Salzkartoffeln, Paprika mit portugiesischer Soße, Käse, Eis), das vom Club Desportivo angeboten wird

Italiano :

Pranzo e cena (sardine, patate al vapore, peperoni in salsa portoghese, formaggio e gelato) forniti dal club Desportivo

Espanol : Sardinade

Almuerzo y cena (sardinas, patatas al vapor, pimientos en salsa portuguesa, queso y helado) a cargo del club Desportivo

L’événement Sardinade Candresse a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Grand Dax