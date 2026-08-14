Sardinade | Comité des fêtes St Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud
vendredi 14 août 2026 · Saint-Pierre-d'Eyraud
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Eyraud
Sardinade | Comité des fêtes St Pierre d’Eyraud
Saint-Pierre-d’Eyraud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La traditionnelle sardinade de Saint-Pierre-d’Eyraud aura lieu le jeudi 14 août 2026 à 20h00 sous la halle citoyenne du bourg. La soirée comprend un repas complet et une animation musicale assurée par Thierry Combeau. Pensez à réserver avant le 10 août et à apporter vos couverts complets. .
Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 17 90 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sardinade | Comité des fêtes St Pierre d’Eyraud
L’événement Sardinade | Comité des fêtes St Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud a été mis à jour le 2026-08-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides