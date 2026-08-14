Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Eyraud

Sardinade | Comité des fêtes St Pierre d’Eyraud

Saint-Pierre-d’Eyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La traditionnelle sardinade de Saint-Pierre-d’Eyraud aura lieu le jeudi 14 août 2026 à 20h00 sous la halle citoyenne du bourg. La soirée comprend un repas complet et une animation musicale assurée par Thierry Combeau. Pensez à réserver avant le 10 août et à apporter vos couverts complets. .

Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 17 90 96

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English : Sardinade | Comité des fêtes St Pierre d’Eyraud

L’événement Sardinade | Comité des fêtes St Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud a été mis à jour le 2026-08-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides