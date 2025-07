SARDINADE DE L’ACCA TAUTAVEL 2025 Tautavel

Esplanade Claude Nougaro Tautavel Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-19 20:20:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Sardinade de l’ACCA Tautavel

Rendez-vous le samedi 19 juillet 2025 à 19h30 sur l’Esplanade de Tautavel (ou salle Jo Maso en cas de pluie) pour une soirée conviviale autour d’un repas apéritif, sardines, fromage, fruits, café et vin compris.

Animation musicale avec le Duo Tu i Jo et buvette ouverte à tous.

Esplanade Claude Nougaro Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 73 85 17

English :

ACCA Sardinade ? Tautavel

Join us on Saturday, July 19, 2025 at 7:30pm on the Esplanade de Tautavel (or salle Jo Maso in case of rain) for a convivial evening meal: aperitif, sardines, cheese, fruit, coffee and wine included.

Musical entertainment by Duo Tu i Jo and refreshments open to all.

German :

Sardinade der ACCA ? Tautavel

Wir treffen uns am Samstag, den 19. Juli 2025 um 19:30 Uhr auf der Esplanade von Tautavel (oder im Saal Jo Maso bei Regen) zu einem geselligen Abend mit einem Essen: Aperitif, Sardinen, Käse, Obst, Kaffee und Wein inbegriffen.

Musikalische Unterhaltung mit dem Duo Tu i Jo und Getränkeausschank für alle.

Italiano :

Sardinade organizzata dall’ACCA ? Tautavel

Sabato 19 luglio 2025, alle ore 19:30, sulla Esplanade de Tautavel (o nella Salle Jo Maso in caso di pioggia), vi aspetta una serata conviviale: aperitivo, sardine, formaggio, frutta, caffè e vino inclusi.

Intrattenimento musicale con il Duo Tu i Jo e rinfresco aperto a tutti.

Espanol :

Sardinada organizada por la ACCA ? Tautavel

Únase a nosotros el sábado 19 de julio de 2025 a las 19:30 h en la explanada de Tautavel (o en la sala Jo Maso en caso de lluvia) para disfrutar de una agradable velada: aperitivo, sardinas, queso, fruta, café y vino incluidos.

Animación musical con el Dúo Tu i Jo y refrescos abiertos a todos.

