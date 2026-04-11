Sardinade des Barbots Gujan-Mestras
Sardinade des Barbots Gujan-Mestras dimanche 28 juin 2026.
Gujan-Mestras
Sardinade des Barbots
Port de Larros Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Sardinade avec animation dansante.
Réservation obligatoire à partir du 20/06 de 10h00 à 12h00 (sauf le dimanche) au Clos Fleuri 12, Avenue de la Plage .
Port de Larros Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 19 93 99 lesamisdelahume@gmail.com
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English : Sardinade des Barbots
L’événement Sardinade des Barbots Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Gujan-Mestras
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