Gujan-Mestras

Sardinade des Barbots

Port de Larros Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Sardinade avec animation dansante.

Réservation obligatoire à partir du 20/06 de 10h00 à 12h00 (sauf le dimanche) au Clos Fleuri 12, Avenue de la Plage .

Port de Larros Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 19 93 99 lesamisdelahume@gmail.com

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English : Sardinade des Barbots

L’événement Sardinade des Barbots Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Gujan-Mestras