Sardinade du 13 juillet Place du village Lüe
Sardinade du 13 juillet Place du village Lüe lundi 13 juillet 2026.
Lüe
Sardinade du 13 juillet
Place du village Place Pierre Dourthe Lüe Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Soirée conviviale au cœur de notre village
Sardines et Grillades
Buvette sur place
Animation DJ
Feu d’artifice
Jusqu’à 2h. .
Place du village Place Pierre Dourthe Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 06 72 41 secretaire@cdf-lue.com
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English : Sardinade du 13 juillet
L’événement Sardinade du 13 juillet Lüe a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs