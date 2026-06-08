Sardinade du 13 juillet Place du village Lüe lundi 13 juillet 2026.

Lüe

Sardinade du 13 juillet

Place du village Place Pierre Dourthe Lüe Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Soirée conviviale au cœur de notre village

Sardines et Grillades

Buvette sur place

Animation DJ

Feu d’artifice

Jusqu’à 2h. .

Place du village Place Pierre Dourthe Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 06 72 41 secretaire@cdf-lue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sardinade du 13 juillet

L’événement Sardinade du 13 juillet Lüe a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs