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Sardinade du 13 juillet Place du village Lüe

Sardinade du 13 juillet Place du village Lüe

Sardinade du 13 juillet Place du village Lüe lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : Place Pierre Dourthe

Ville : 40210 Lüe

Département : Landes

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lüe

Sardinade du 13 juillet

Place du village Place Pierre Dourthe Lüe Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13

Soirée conviviale au cœur de notre village

Sardines et Grillades
Buvette sur place
Animation DJ
Feu d’artifice

Jusqu’à 2h.   .

Place du village Place Pierre Dourthe Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 06 72 41  secretaire@cdf-lue.com

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English : Sardinade du 13 juillet

L’événement Sardinade du 13 juillet Lüe a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs