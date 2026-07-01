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Sardinade du Stade Saint-Médardais Stade de la Bugonne Saint-Médard-d’Eyrans

lundi 13 juillet 2026 · Stade de la Bugonne · Saint-Médard-d'Eyrans

Sardinade du Stade Saint-Médardais Stade de la Bugonne Saint-Médard-d’Eyrans

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Stade de la Bugonne
Adresse
27 Avenue de Canterane
Ville
33650 Saint-Médard-d'Eyrans
Département
Gironde
Tarif

Saint-Médard-d’Eyrans

Sardinade du Stade Saint-Médardais

Stade de la Bugonne 27 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

En collaboration avec la municipalité, le Stade Saint-Médardais organise sa traditionnelle sardinade du 13 juillet, dès 19h30
Au programme moules, sardines, jambon braisé, frites, boissons…
Feu d’artifice en fin de soirée
Renseignements stade saint-médardais   .

Stade de la Bugonne 27 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21  505722@lfna.fr

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English : Sardinade du Stade Saint-Médardais

L’événement Sardinade du Stade Saint-Médardais Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-07-04 par Sud Bordeaux Tourisme

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