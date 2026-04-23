Estigarde

Sardinade

Estigarde Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le village d’Estigarde vous invite à sa traditionnelle Sardinade ! Venez partager un moment de convivialité authentique autour d’un menu généreux Crudités, jambon, sardines à volonté, pommes de terre, fromage, glace, vin et café compris.

Inscriptions obligatoires avant le 5 Mai.

Le village d’Estigarde vous invite à sa traditionnelle Sardinade ! Venez partager un moment de convivialité authentique autour d’un menu généreux Crudités, jambon, sardines à volonté, pommes de terre, fromage, glace, vin et café compris.

La soirée se prolongera sur la piste avec un grand Bal pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Réservez vite ! Les places sont limitées. Inscriptions obligatoires avant le 5 Mai. .

Estigarde 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 27 82 26

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English : Sardinade

The village of Estigarde invites you to its traditional Sardinade! Come and share a moment of authentic conviviality over a generous menu: crudités, ham, unlimited sardines, potatoes, cheese, ice cream, wine and coffee included.

Registration required before May 5.

L’événement Sardinade Estigarde a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Landes d’Armagnac