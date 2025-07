sardinade et concert live Aubagne

sardinade et concert live Aubagne samedi 12 juillet 2025.

sardinade et concert live

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 19h. Rue colonel de Roux Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Sardinade et concert live dans la rue colonel de roux piétonne pour la soirée.

Sardinade au feu de bois.

Scène live avec DJ Bobzilla et Gari Grèu membre fondateur du Massilia Sound Systèm et de Oaï Star.

Deux icônes locales pour une soirée aubagnaise qui restera dans l’histoire comme la première sardinade au pied du Garlaban.

Bar extérieur

Stand Burger

Friterie

Crêpes et glaces .

Rue colonel de Roux Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 06 40

English :

Sardinade and live concert in pedestrian Rue Colonel de Roux for the evening.

German :

Sardinade und Live-Konzert in der Fußgängerzone Rue Colonel de roux für den Abend.

Italiano :

Sardinade e concerto dal vivo nella pedonale Rue Colonel de Roux per la sera.

Espanol :

Sardinada y concierto en directo en la peatonal Rue Colonel de Roux para la velada.

L’événement sardinade et concert live Aubagne a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile