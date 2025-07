SARDINADE ET SPECTACLE BOURG-MADAME Bourg-Madame

Place de Catalogne à Bourg-Madame. 20h le dimanche 13 juillet.

Sardinade et repas-spectacle avec le Cabaret Tour du monde .

5 euros par personne.

Réservations auprès de la mairie au +33 4 68 04 52 41.

Place de Catalogne Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41

English :

Place de Catalogne, Bourg-Madame. 8pm Sunday July 13.

Sardinade and dinner-show with Cabaret » Tour du monde « .

5 euros per person.

Reservations from the town hall on +33 4 68 04 52 41.

German :

Place de Catalogne in Bourg-Madame. 20 Uhr am Sonntag, den 13. Juli.

Sardinade und Mahlzeiten-Show mit dem Kabarett « Tour du monde ».

5 Euro pro Person.

Reservierungen bei der Stadtverwaltung unter +33 4 68 04 52 41.

Italiano :

Place de Catalogne a Bourg-Madame. Domenica 13 luglio, ore 20.00.

Sardinade e cena spettacolo con il Cabaret « Tour du monde ».

5 euro a persona.

Prenotazioni presso il municipio al numero +33 4 68 04 52 41.

Espanol :

Place de Catalogne en Bourg-Madame. 20.00 h el domingo 13 de julio.

Sardinada y cena espectáculo con el Cabaret « Tour du monde ».

5 euros por persona.

Reservas a través del ayuntamiento en el +33 4 68 04 52 41.

