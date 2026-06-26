SARDINADE ET SPECTACLE BOURG-MADAME Bourg-Madame
SARDINADE ET SPECTACLE BOURG-MADAME Bourg-Madame lundi 13 juillet 2026.
Bourg-Madame
SARDINADE ET SPECTACLE BOURG-MADAME
Place de Catalogne Bourg-Madame Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Place de Catalogne à Bourg-Madame. 20h le dimanche 13 juillet.
Sardinade et repas-spectacle avec le Cabaret 100% chanson française .
5 euros par personne.
Réservations auprès de la mairie au +33 4 68 04 52 41. …
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Place de Catalogne Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41
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English :
Place de Catalogne in Bourg-Madame. 8:00 p.m. on Sunday, July 13.
Sardinade and dinner-show with the Cabaret %AB 100% French Songs %BB.
5 euros per person.
Reservations at City Hall at +33 4 68 04 52 41. …
L’événement SARDINADE ET SPECTACLE BOURG-MADAME Bourg-Madame a été mis à jour le 2026-06-26 par OTC PYRENEES CERDAGNE