Bourg-Madame

SARDINADE ET SPECTACLE BOURG-MADAME

Place de Catalogne Bourg-Madame Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Place de Catalogne à Bourg-Madame. 20h le dimanche 13 juillet.

Sardinade et repas-spectacle avec le Cabaret 100% chanson française .

5 euros par personne.

Réservations auprès de la mairie au +33 4 68 04 52 41. …

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Place de Catalogne Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41

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English :

Place de Catalogne in Bourg-Madame. 8:00 p.m. on Sunday, July 13.

Sardinade and dinner-show with the Cabaret %AB 100% French Songs %BB.

5 euros per person.

Reservations at City Hall at +33 4 68 04 52 41. …

L’événement SARDINADE ET SPECTACLE BOURG-MADAME Bourg-Madame a été mis à jour le 2026-06-26 par OTC PYRENEES CERDAGNE