Sardinade géante – Petit-Bersac, 14 juin 2025 20:00, Petit-Bersac.

Dordogne

Sardinade géante Lieu-dit Le Bourg Petit-Bersac Dordogne

Début : 2025-06-14 20:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Repas sardines (ou saucisses) avec animation musicale de la Band’a nous. Tarifs 17 € le repas

Une boisson offerte pour chaque personne porteuse du béret et du bandana de la sardinade.

Lieu-dit Le Bourg

Petit-Bersac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 07 66 17

English : Sardinade géante

Sardine (or sausage) meal with musical entertainment by the Band’a nous. Price: 17? per meal

One free drink for each person wearing the sardinade beret and bandana.

German : Sardinade géante

Sardinenmahlzeit (oder Würstchen) mit musikalischer Unterhaltung durch die Band’a nous. Preis: 17 ? pro Mahlzeit

Ein kostenloses Getränk für jede Person, die die Baskenmütze und das Bandana der Sardinade trägt.

Italiano :

Cena a base di sardine (o salsicce) con intrattenimento musicale della Band’a nous. Prezzo: 17? per pasto

Una consumazione gratuita per ogni persona che indossa il berretto e la bandana della sardinata.

Espanol : Sardinade géante

Comida a base de sardinas (o salchichas) con animación musical a cargo de la Band’a nous. Precio: 17? por comida

Una bebida gratis por cada persona que lleve la boina sardinera y el pañuelo.

