Informations pratiques

Mérignac

Sardinade

Salle des fêtes Mérignac Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Sardinade organisée par les Amis de la Pimparade avec tournoi amicale de Pétanque.

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Salle des fêtes Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 46 47

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English :

Sardinade organized by the Friends of La Pimparade, featuring a friendly pétanque tournament.

L’événement Sardinade Mérignac a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge