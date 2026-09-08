AGENDA · Mérignac
Sardinade Mérignac
samedi 3 octobre 2026 · Mérignac
Informations pratiques
Mérignac
Sardinade
Salle des fêtes Mérignac Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Sardinade organisée par les Amis de la Pimparade avec tournoi amicale de Pétanque.
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Salle des fêtes Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 46 47
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English :
Sardinade organized by the Friends of La Pimparade, featuring a friendly pétanque tournament.
L’événement Sardinade Mérignac a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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