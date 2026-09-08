UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mérignac

Sardinade Mérignac

samedi 3 octobre 2026 · Mérignac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17210 Mérignac
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit

Mérignac

Sardinade

Salle des fêtes Mérignac Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Sardinade organisée par les Amis de la Pimparade avec tournoi amicale de Pétanque.
  .

Salle des fêtes Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 46 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sardinade organized by the Friends of La Pimparade, featuring a friendly pétanque tournament.

L’événement Sardinade Mérignac a été mis à jour le 2026-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Mérignac (Charente-Maritime)