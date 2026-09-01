Sardinade Musicale du Conservatoire des Landes de Gascogne Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet

Informations pratiques

Sanguinet

Sardinade Musicale du Conservatoire des Landes de Gascogne

Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Sardinade musicale au Conservatoire des Landes de Gascogne

Venez partager une soirée conviviale dans un cadre patrimonial exceptionnel, au cœur des maisons landaises et sous les chênes du Conservatoire des Landes de Gascogne.

Au programme :

A partir de 14h : visite libre des musées et expositions.

De 18h à 22h : sardinade et grillades musicales avec Jazz&Co et Chantons Zensemble (jazz swing, chansons françaises et karaoké), dans une ambiance festive.

Réservation conseillée par SMS au 06 09 56 28 72 ou en ligne.

Tarifs :

Visite libre – Accès de 14h à 18h : 5 € (adulte) / 2 € (enfant)

Repas dès 18h : 15 € (adulte) / 9 € (enfant)

Nous vous attendons nombreux pour une belle journée placée sous le signe de la musique, du patrimoine et de la convivialité ! .

Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 88 51 78 contact@conservatoiredeslandesdegascogne.com

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English : Sardinade Musicale du Conservatoire des Landes de Gascogne

L’événement Sardinade Musicale du Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs