SARDINADE cour de l’école Pillac mardi 5 août 2025.

cour de l’école 10 rue de la Croix St Jean Pillac Charente

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : 

Début : Mardi 2025-08-05 20:00:00

fin : 2025-08-05 00:00:00

Début : Mardi 2025-08-05 20:00:00

fin : 2025-08-05 00:00:00

Date(s) :

2025-08-05

Repas sardinade au profit de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine de Pillac

.

cour de l’école 10 rue de la Croix St Jean Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 59 86 famille.lys3@gmail.com

English :

Sardinade meal in aid of the Association for the Safeguard of the Church and Heritage of Pillac

German :

Sardinenessen zugunsten der Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine de Pillac (Verein zur Rettung der Kirche und des Kulturerbes von Pillac)

Italiano :

Sardinade a favore dell’Associazione per la Salvaguardia della Chiesa e del Patrimonio di Pillac

Espanol :

Comida sardinada en beneficio de la Asociación para la Salvaguardia de la Iglesia y el Patrimonio de Pillac

