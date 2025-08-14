SARDINADE COUR DERRIÈRE MAIRIE Pissos
SARDINADE COUR DERRIÈRE MAIRIE Pissos jeudi 14 août 2025.
SARDINADE
COUR DERRIÈRE MAIRIE 51 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes
SOIRÉE SARDINADE PROPOSÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE PISSOS LE JEUDI 14 AOÛT 2025 À PARTIR DE 19 HEURES.
SARDINES À VOLONTÉ OU GRILLADES FRITES FROMAGE DESSERT AU PRIX DE 10€ ADULTE ET 5€ ENFANT.
COUR DERRIÈRE MAIRIE 51 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.pissos@gmail.com
English : SARDINADE
SARDINADE EVENING PROPOSED BY THE COMITÉ DES FÊTES DE PISSOS ON THURSDAY, AUGUST 14, 2025 FROM 7PM.
ALL-YOU-CAN-EAT SARDINES OR GRILLED FRIES, CHEESE AND DESSERT FOR 10? ADULT AND 5? FOR CHILDREN.
German : SARDINADE
DAS FESTKOMITEE VON PISSOS BIETET AM DONNERSTAG, DEM 14. AUGUST 2025, AB 19 UHR EINE SARDINADE AN.
SARDINEN NACH BELIEBEN ODER GEGRILLTE POMMES FRITES, KÄSE UND DESSERT ZUM PREIS VON 10? FÜR ERWACHSENE UND 5? KINDER.
Italiano :
SERATA SARDINATA ORGANIZZATA DAL COMITATO DEL FESTIVAL DI PISSOS GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2025 DALLE 19.00.
SARDINE O PESCE ALLA GRIGLIA CON PATATINE, FORMAGGIO E DESSERT PER 10? ADULTO E 5? PER BAMBINO.
Espanol : SARDINADE
VELADA DE LA SARDINADA ORGANIZADA POR LA COMISION DE FIESTAS DE PISSOS EL JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS.
TODO LO QUE PUEDAS COMER SARDINAS O PESCADO A LA PLANCHA CON PATATAS FRITAS, QUESO Y POSTRE POR 10? ADULTO Y 5? POR NIÑO.
