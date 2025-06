Sardinades et Compagnie Esplanade des Belges Martigues 2 juillet 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Sardinades et Compagnie Mercredi 2 juillet 2025 de 18h à 23h30.

Mercredi 27 août 2025 de 18h à 23h30. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-08-27 23:30:00

2025-07-02

2025-08-27

l’association des commerçants « Les Vitrines Martégales », vous propose une soirée sardinades et produits de la pêche dans les rues de Jonquières. Venez profiter entre amis ou en famille de cette tradition.

Animations musicales et restauration envahiront le quartier de Jonquières ! Des stands de restauration installés sur l’esplanade des Belges avec produits de la mer, grandes tablées et animations musicales. .

Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

The merchants’ association « Les Vitrines Martégales » offers you an evening of sardines and fishing products in the streets of Jonquières. Come and enjoy this tradition with friends or family.

German :

Der Händlerverband „Les Vitrines Martégales“ bietet Ihnen einen Abend mit Sardinen und Fischereiprodukten in den Straßen von Jonquières. Kommen Sie und genießen Sie diese Tradition mit Freunden oder der Familie.

Italiano :

les Vitrines Martégales », l’associazione dei commercianti locali, organizza una serata a base di sardine e frutti di mare per le strade di Jonquières. Venite a godervi questa tradizione con gli amici o la famiglia.

Espanol :

La asociación de comerciantes « Les Vitrines Martégales » le ofrece una velada de sardinas y productos de pesca en las calles de Jonquières. Ven y disfruta de esta tradición con amigos o familiares.

L’événement Sardinades et Compagnie Martigues a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Martigues