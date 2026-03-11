Sardines Triathlon Cassis Cassis

Sardines Triathlon Cassis

Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Plage de la Grande Mer Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Les 10 et 11 octobre, vivez le Sardine Triathlon à Cassis un défi sportif unique où amateurs et professionnels s’affrontent dans un cadre exceptionnel. Un rendez-vous convivial et festif qui attire chaque année participants et spectateurs.

SAMEDI 10 OCTOBRE Aquathlons et Défi Calendal



– Défi Calendal l’événement trail avec le Grand Calendal (16km) et le Petit Calendal (8km) qui cheminent depuis la statue du Calendal sur l’Esplanade Aristide Briand via les sentiers dans les collines autour de Cassis.



– Aquathlons des formats (XS) pour tous niveaux, des plus jeunes aux plus aguerris qui se dérouleront sur la plage du grand littoral, permettant à chacun de pouvoir encourage les siens… et les autres.





DIMANCHE 11 OCTOBRE la 15ème !



Le club organise la 15ème édition du Sardines Triathlon Cassis dont la 1ère édition s’était tenue à la plage du Bestouan.

Depuis 4 ans, c’est à la plage du grand littoral que se déroule cet événement qui rassemble près de 700 participants, en individuels ou en relais.

Le Sardines Triathlon Cassis servira cette année de cadre à la finale du challenge régional adultes. C’est traditionnellement la dernière étape qui sert à départager les clubs qui auront concouru tout au long de l’année.

Le format (M) de l’épreuve 1 500m de natation, 43km de vélo, 10km de course à pied, entre sueur et plaisir, entre littoral et collines cassidennes.



Ouverture des inscriptions, le 1er avril sur www.sardinestriathloncassis.com .

Plage de la Grande Mer Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sardinestriathloncassis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On October 11 and 12, experience the Sardine Triathlon in Cassis: a unique sporting challenge where amateurs and professionals compete in an exceptional setting. A friendly and festive event that attracts participants and spectators every year.

L’événement Sardines Triathlon Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Cassis