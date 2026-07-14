SARDINHADA Fête de la sardine & repas Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac Pillac

mardi 4 août 2026 · Cour de l'école, derrière la mairie de Pillac · Pillac

Informations pratiques

Pillac

SARDINHADA Fête de la sardine & repas

Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac 10 ROUTE DE LA CROIX SAINT JEAN Pillac Charente

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez déguster nos sardines grillées à la portugaise. Vous contribuerez ainsi à la sauvegarde du patrimoine de Pillac, village 5 étoiles au label Villes et villages étoilés , à deux pas de la cité de caractère d’Aubeterre.

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Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac 10 ROUTE DE LA CROIX SAINT JEAN Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 59 86 asep-pillac@gmail.com

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English :

Come taste our Portuguese-style grilled sardines. By doing so, you’ll be helping to preserve the heritage of Pillac, a 5-star village certified by the “Villes et villages étoilés” program, just a stone’s throw from the historic town of Aubeterre.

L’événement SARDINHADA Fête de la sardine & repas Pillac a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme du Sud Charente