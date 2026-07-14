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AGENDA · Pillac

SARDINHADA Fête de la sardine & repas Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac Pillac

mardi 4 août 2026 · Cour de l'école, derrière la mairie de Pillac · Pillac

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cour de l'école, derrière la mairie de Pillac
Adresse
10 ROUTE DE LA CROIX SAINT JEAN
Ville
16390 Pillac
Département
Charente
Tarif
17 17

Pillac

SARDINHADA Fête de la sardine & repas

Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac 10 ROUTE DE LA CROIX SAINT JEAN Pillac Charente

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Venez déguster nos sardines grillées à la portugaise. Vous contribuerez ainsi à la sauvegarde du patrimoine de Pillac, village 5 étoiles au label Villes et villages étoilés , à deux pas de la cité de caractère d’Aubeterre.
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Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac 10 ROUTE DE LA CROIX SAINT JEAN Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 59 86  asep-pillac@gmail.com

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English :

Come taste our Portuguese-style grilled sardines. By doing so, you’ll be helping to preserve the heritage of Pillac, a 5-star village certified by the “Villes et villages étoilés” program, just a stone’s throw from the historic town of Aubeterre.

L’événement SARDINHADA Fête de la sardine & repas Pillac a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme du Sud Charente