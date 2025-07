SARDINHADA SOIRÉE d’ÉTÉ SARDINES GRILLÉES Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac Pillac

Repas Sardinhada à Pillac au profit de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Aignan de Pillac (ASESAP)

Cour de l’école, derrière la mairie de Pillac 10 Route de la Croix Saint Jean Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 59 86 asep-pillac@gmail.com

English :

Sardinhada meal in Pillac to benefit the Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Aignan de Pillac (ASESAP)

German :

Sardinhada-Essen in Pillac zugunsten der Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Aignan de Pillac (ASESAP) (Verein zur Rettung der Kirche Saint Aignan in Pillac)

Italiano :

Cena a base di Sardinhada a Pillac a favore dell’Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Aignan de Pillac (ASESAP)

Espanol :

Comida sardinhada en Pillac a beneficio de la Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Aignan de Pillac (ASESAP)

