Sardon le Tampographe – Galerie Georges Pompidou Anglet, 24 mai 2025 11:00, Anglet.

Galerie Georges Pompidou Allée des Cèdres Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 12:00:00

2025-05-24

Dans le cadre de l’exposition en hommage à Dominique Berthommé « La préservation du feu » en partenariat avec l’École supérieure d’art Pays Basque (ESAPB).

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le Tampographe met ses ustensiles à la disposition des amateurs d’arts graphiques, de vulgarité et d’haltérophilie.

Activation des tampons possible de 11h à 12h et 14h à 16h. .

