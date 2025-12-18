Sardou Tribute Malvin de Luze et ses Choristes Salle des fêtes de Chouilly Chouilly
Salle des fêtes de Chouilly Rue du Onze Novembre Chouilly Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-02-01
2026-01-31 2026-02-01
Tout public
Plongez dans l’univers intemporel de Michel Sardou à l’occasion d’un spectacle hommage exceptionnel porté par Malvin de Luze et ses choristes.
Pendant près de deux heures de show 100 % live, revivez les plus grands succès de l’artiste des chansons emblématiques, des textes puissants et des mélodies qui ont marqué plusieurs générations. Entouré de choristes talentueux, Malvin de Luze propose une interprétation sincère et énergique, respectueuse de l’œuvre originale tout en y apportant une touche personnelle.
Déjà applaudi dans de nombreuses villes (Troyes, Sézanne, Sommesous, Saint-Dizier, Châlons-en-Barrois…), ce Sardou Tribute promet une soirée riche en émotions, entre nostalgie, ferveur et partage. .
Salle des fêtes de Chouilly Rue du Onze Novembre Chouilly 51530 Marne Grand Est +33 7 80 73 97 62
