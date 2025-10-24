Sari Schorr New Morning Paris

Sari Schorr continue d’inspirer et de captiver les publics du monde entier, incarnant la conviction que la musique peut guérir et unir le monde. Son parcours, des rues de New York aux scènes internationales, ses collaborations marquantes et son engagement inébranlable pour les causes humanitaires font d’elle une force vérita-blement dynamique du blues rock.

Sari Schorr a perfectionné son art sur la scène musicale vibrante de New York, où les sons diversifiés, incisifs et authentiques de la ville ont profondément influencé son mélange unique de blues, de rock et de soul. C’est là que la voix puissante de Sari, d’une longueur de 5 octaves, a commencé à prendre forme.

Le talent de Sari a rapidement attiré l’attention de personnalités influentes de l’industrie musicale. Les critiques font l’éloge de ses performances électrisantes et la décrivent comme l’une des plus grandes voix du 21e siècle.

Sari a connu son heure de gloire lorsqu’elle a commencé à tourner avec le légen-daire guitariste Joe Louis Walker. Cette exposition l’a propulsée sous les feux de la rampe et lui a valu d’être intronisée au New York Blues Hall of Fame en 2015, ce qui témoigne de son impact sur le genre. À Memphis, la même année, une ren-contre fortuite avec l’emblématique producteur de disques Mike Vernon, connu pour son travail avec John Mayall & the Bluesbreakers, David Bowie, Fleetwood Mac et Eric Clapton, a propulsé la carrière de Sari à un niveau supérieur. Quelques minutes après l’avoir entendue chanter, Vernon lui a proposé de produire son pre-mier album, « A Force of Nature ». Cet album a rapidement fait de Sari une étoile montante du blues rock, la comparant à des légendes telles que Janis Joplin et Tina Turner.

L’ascension de Sari n’est pas seulement due à ses prouesses vocales, mais aussi à ses talents exceptionnels d’auteur-compositeur. Ses textes abordent souvent des questions globales et sociétales, s’exprimant au nom du peuple et s’élevant comme une voix pour ceux qui sont réduits au silence. Chaque ligne de sa musique a du poids, reflétant ses convictions sur le rôle des artistes dans le monde moderne.

Récemment, Sari a fait équipe avec le légendaire guitariste Robin Trower pour créer l’album « Joyful Sky », acclamé par la critique, qui s’est hissé à la première place du classement Billboard Blues. Trower, impressionné par la voix riche de Sari, a été inspiré pour reconstruire son art de la chanson autour d’elle. Leur colla-boration a poussé les deux artistes à faire preuve de créativité, Trower adaptant son style pour compléter les forces vocales de Sari.

Ses collaborations l’ont amenée à partager la scène avec des artistes de renom tels que Walter Trout, Kiefer Sutherland, The Sweet et Bernard Purdy. La croyance de Sari dans les collaborations positives est évidente dans son partenariat d’enre-gistrement de longue date avec Henning Gehrke, avec qui elle travaille sur son troisième album studio, dont la sortie est prévue pour le début de l’année 2025.

Au-delà de ses réalisations musicales, Sari est profondément engagée dans des causes humanitaires. Elle a consacré son talent et son énergie à des projets musi-caux de grande envergure en faveur de la responsabilité sociale, notamment en collaborant au projet « Toast to Freedom » pour Amnesty International. Dans le cadre de ce projet, elle a travaillé aux côtés de légendes de la musique telles que Jimmy Barnes, Christine & The Queens, Florent Pagny et Warren Haynes. Les efforts humanitaires de Sari l’ont conduite en Haïti et en Inde, et elle a fondé Matters, une organisation à but non lucratif qui attire l’attention sur les causes humanitaires par le biais des arts.

