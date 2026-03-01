Sariri Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval
Sariri Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval samedi 21 mars 2026.
Sariri Les Reflets du Cinéma Cinéville
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique
Dans une ville minière perdue dans le désert, les femmes vivent selon des règles patriarcales. Dina, pressée par une grossesse non désirée, envisage de s’enfuir vers la ville. Mais elle ne peut pas quitter sa sœur Sariri, qui vient d’atteindre l’âge de ses premières règles.
Des traditions, des croyances ancestrales machistes empêchent les femmes de cette région du Chili d’être libres de leur corps et de leur vie. Le film est très beau, tourné dans paysages magnifiques du désert d’Atacama. A voir. Atmosphères 53
•Cinéville, Laval .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival
L’événement Sariri Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME