Sarkhollande comédie identitaire Forbach

Moi président(s).

Léo Cohen-Paperman et sa série théâtrale Huit rois (nos présidents) reviennent au Carreau ! Le metteur en scène réunit cette fois-ci l’impétueux Nicolas Sarkozy et le flegmatique François Hollande dans un seul et même spectacle. Quand le premier commence en stand-upper flanqué de ses meilleurs punchlines qui finit par être chassé par le public, le second débarque en clown, révélant son incapacité d’action derrière sa plaisante bonhomie. Il imagine un double seul-en-scène pour s’emparer de la figure des deux présidents de la République qui ont ouvert le XXIe siècle en désacralisant chacun à leur manière la fonction suprême et son caractère monarchique. Deux présidents qui ont également traversé des périodes troublées de l’Histoire française dont la montée des confrontations entre identités nationales et religieuses. Deux présidents aussi, qui n’ont pas été réélus. Sacrée anaphore ! Pour ce nouvel opus, Léo Cohen-Paperman propose toujours avec humour et intelligence de confronter le peuple ici le public dans la salle à ses dirigeants et à leurs promesses non tenues…

Infos pratiques Théâtre en français, durée 80 min, à partir de 14ans.

Au Carreau Scène nationale le 18 novembre 2025 à 20h00.Tout public

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

Moi président(s).

Léo Cohen-Paperman and his theatrical series Huit rois (nos présidents) return to the Carreau! This time, the director brings together the impetuous Nicolas Sarkozy and the phlegmatic François Hollande in a single show. While the former starts out as a stand-upper with his best punchlines, who ends up being chased away by the audience, the latter arrives as a clown, revealing his inability to act behind his pleasant bonhomie. He imagines a double one-man show, taking on the figures of the two Presidents of the Republic who ushered in the 21st century, each in their own way desacralizing the supreme office and its monarchical character. Two presidents who also lived through troubled periods in French history, including the rise of confrontations between national and religious identities. Two presidents who were not re-elected. What an anaphora! In this new opus, Léo Cohen-Paperman continues to humorously and intelligently confront the people in this case, the audience with their leaders and their broken promises?

Practical info: Theater in French, duration 80 min, for ages 14 and up.

At Le Carreau Scène nationale on November 18, 2025 at 8:00 pm.

German :

Ich Präsident(en).

Léo Cohen-Paperman und seine Theaterserie Huit rois (nos présidents) kehren nach Le Carreau zurück! Der Regisseur bringt dieses Mal den ungestümen Nicolas Sarkozy und den phlegmatischen François Hollande in einer einzigen Aufführung zusammen. Während der erste als Stand-up-Comedian mit seinen besten Pointen beginnt und schließlich vom Publikum verjagt wird, kommt der zweite als Clown, der seine Handlungsunfähigkeit hinter seiner scherzhaften Gutmütigkeit offenbart. Er hat sich ein doppeltes Solo ausgedacht, um sich der Figuren der beiden Präsidenten der Republik zu bemächtigen, die das 21. Jahrhundert eingeläutet haben, indem sie das höchste Amt und seinen monarchischen Charakter auf ihre Weise entweihten. Zwei Präsidenten, die auch unruhige Zeiten in der französischen Geschichte durchlebten, darunter die zunehmende Konfrontation zwischen nationalen und religiösen Identitäten. Zwei Präsidenten, die nicht wiedergewählt wurden. Was für eine Anapher! Auch in diesem neuen Opus schlägt Léo Cohen-Paperman mit Humor und Intelligenz vor, das Volk hier das Publikum im Saal mit seinen Führern und ihren nicht eingehaltenen Versprechen zu konfrontieren?

Praktische Informationen: Theater auf Französisch, Dauer 80 Min., ab 14 Jahren.

Le Carreau Scène nationale am 18. November 2025 um 20.00 Uhr.

Italiano :

Io presidente/i.

Léo Cohen-Paperman e la sua serie teatrale Huit rois (nos présidents) tornano al Carreau! Questa volta il regista riunisce in un unico spettacolo l’impetuoso Nicolas Sarkozy e il flemmatico François Hollande. Mentre il primo inizia come uno stand-up con le sue migliori battute, per poi essere cacciato dal pubblico, il secondo arriva come un clown, rivelando la sua incapacità di agire dietro la sua piacevole bonomia. Immagina un doppio one-man show per affrontare le figure dei due Presidenti della Repubblica che hanno inaugurato il XXI secolo desacralizzando, ciascuno a suo modo, la carica suprema e il suo carattere monarchico. Due presidenti che hanno anche vissuto periodi travagliati della storia francese, tra cui l’insorgere di scontri tra identità nazionali e religiose. Due presidenti che non sono stati rieletti. Una vera e propria anafora! In questa nuova opera, Léo Cohen-Paperman continua a usare l’umorismo e l’intelligenza per mettere i cittadini in questo caso il pubblico di fronte ai loro leader e alle loro promesse non mantenute?

Informazioni pratiche: Teatro in francese, durata 80 minuti, dai 14 anni in su.

A Le Carreau Scène nationale il 18 novembre 2025 alle 20.00.

Espanol :

Me president(es).

Léo Cohen-Paperman y su serie teatral Huit rois (nos présidents) vuelven al Carreau Esta vez, el director reúne en un mismo espectáculo al impetuoso Nicolas Sarkozy y al flemático François Hollande. Mientras que el primero empieza como un monologuista con sus mejores golpes de efecto, sólo para ser ahuyentado por el público, el segundo llega como un payaso, revelando su incapacidad para actuar detrás de su agradable bonhomía. Imagina un doble espectáculo unipersonal para abordar las figuras de los dos Presidentes de la República que inauguraron el siglo XXI desacralizando, cada uno a su manera, el cargo supremo y su carácter monárquico. Dos presidentes que también han vivido periodos convulsos de la historia de Francia, como el auge de los enfrentamientos entre identidades nacionales y religiosas. Dos presidentes que no fueron reelegidos. Toda una anáfora En esta nueva obra, Léo Cohen-Paperman sigue utilizando el humor y la inteligencia para confrontar al pueblo -en este caso al público- con sus dirigentes y sus promesas incumplidas..

Información práctica: Teatro en francés, duración 80 min, a partir de 14 años.

En Le Carreau Scène nationale el 18 de noviembre de 2025 a las 20.00 h.

