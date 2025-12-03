SarkHollande (comédie identitaire) Léo Cohen-Paperman / Cie les Animaux en paradis Bischwiller

Après Génération Mitterrand, la compagnie Les Animaux en Paradis revient à la MAC pour une nouvelle déclinaison de sa série Huit Rois , qui dépeint avec humour le portrait des Présidents de la Vème république.

Dans le Stand-Up de N. Sarkozy , l’ancien Président entre sur la scène d’un Comedy club et traverse les moments-clés de son quinquennat (de la séquence du kärcher à la campagne de 2012, en passant par la crise économique de 2008). Alors qu’il cherche à tout prix à rester sur scène, il est chassé par le public. Entre alors le Clown de F. Hollande un Président tout juste élu qui a un grand désir d’améliorer la vie des Français, mais qui échoue toujours. Au milieu de tout ça, il y a Leïla Merabet, un personnage fictif qui nous fait le récit épique et comique de son impossible quête du grand Amour. Avec SarkHollande, le metteur en scène Léo Cohen-Paperman brosse le portrait de la France des années 2007 à 2017 et de ses bouleversement politiques et identitaires.

English :

After Génération Mitterrand, Les Animaux en Paradis return to the MAC with a new version of their « Huit Rois » series, which humorously portrays the presidents of the Fifth Republic.

German :

Nach Génération Mitterrand kehrt das Ensemble Les Animaux en Paradis mit einer neuen Variante seiner Serie « Huit Rois » (Acht Könige), in der die Präsidenten der Fünften Republik auf humorvolle Weise porträtiert werden, an das MAC zurück.

Italiano :

Dopo Génération Mitterrand, Les Animaux en Paradis tornano al MAC con una nuova puntata della loro serie « Huit Rois », che propone uno sguardo umoristico sui presidenti della Quinta Repubblica.

Espanol :

Tras Génération Mitterrand, Les Animaux en Paradis regresan al MAC con una nueva entrega de su serie « Huit Rois », que repasa en clave de humor a los presidentes de la V República.

