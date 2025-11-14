Sarkhollande Espace Jean Vilar Revin

Sarkhollande Espace Jean Vilar Revin vendredi 14 novembre 2025.

Sarkhollande

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Sarkozy, Hollande, deux tempéraments, deux manières d’incarner le pouvoir. L’un séducteur et nerveux, l’autre lunaire et lymphatique. Sarkhollande les réunit dans un face-à-face politique et intime où tout est prévu, convenu. Mais l’irruption d’une jeune femme d’aujourd’hui bouleverse les règles du jeu Qu’ont à répondre ces figures tutélaires face aux attentes d’une génération qui cultive ses illusions perdues ? Cette comédie identitaire aussi féroce que subtile nous dresse l’autoportrait d’une République à la recherche de son identité perdue. Bon à savoir Durée 1h20. À partir de 14 ans.

.

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

Sarkozy and Hollande, two temperaments, two ways of embodying power. One seductive and nervous, the other moody and lymphatic. Sarkhollande brings them together in a political and intimate face-off where everything is planned and agreed. But the arrival of a young woman of today upsets the rules of the game: what do these tutelary figures have to say when faced with the expectations of a generation cultivating its lost illusions? This fierce yet subtle comedy of identity paints a self-portrait of a Republic in search of its lost identity. Good to know: Running time 1h20. Ages 14 and up.

German :

Sarkozy, Hollande, zwei Temperamente, zwei Arten, die Macht zu verkörpern. Der eine verführerisch und nervös, der andere launisch und lyrisch. Sarkhollande bringt sie in einer politischen und intimen Konfrontation zusammen, in der alles geplant und vereinbart ist. Doch das Eindringen einer jungen Frau aus der Gegenwart bringt die Spielregeln durcheinander: Was haben diese Schutzfiguren angesichts der Erwartungen einer Generation, die ihre verlorenen Illusionen pflegt, zu antworten? Diese ebenso heftige wie subtile Identitätskomödie zeichnet uns das Selbstporträt einer Republik auf der Suche nach ihrer verlorenen Identität. Gut zu wissen: Dauer 1 Stunde 20 Minuten. Ab 14 Jahren.

Italiano :

Sarkozy e Hollande, due temperamenti, due modi di incarnare il potere. Uno seducente e nervoso, l’altro lunatico e linfatico. Sarkhollande li riunisce in un confronto politico e intimo in cui tutto è pianificato e concordato. Ma l’arrivo di una giovane donna di oggi sconvolge le regole del gioco: cosa hanno da dire queste figure tutelari di fronte alle aspettative di una generazione che coltiva le sue illusioni perdute? Questa commedia dell’identità, tanto feroce quanto sottile, dipinge l’autoritratto di una Repubblica alla ricerca della sua identità perduta. Buono a sapersi: Durata: 1 ora e 20 minuti. Dai 14 anni in su.

Espanol :

Sarkozy y Hollande, dos temperamentos, dos formas de encarnar el poder. Uno seductor y nervioso, el otro malhumorado y linfático. Sarkhollande los reúne en un cara a cara político e íntimo en el que todo está previsto y acordado. Pero la llegada de una joven de hoy trastoca las reglas del juego: ¿qué tienen que decir estas figuras tutelares ante las expectativas de una generación que cultiva sus ilusiones perdidas? Esta comedia de la identidad, tan feroz como sutil, pinta el autorretrato de una República en busca de su identidad perdida. Conviene saberlo: Duración: 1 hora y 20 minutos. A partir de 14 años.

L’événement Sarkhollande Revin a été mis à jour le 2025-09-11 par Ardennes Tourisme