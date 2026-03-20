Sarlat Color

Le Plantier Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Inspirée de la Holi, fête nationale en Inde, Sarlat Color est un parcours avec modules non-chronométré de 5 kms. Quand on prend le départ de cette manifestation ce n’est pas le résultat qui compte. Il n’y a ni gagnant, ni perdant, tout le monde court (ou marche) à son rythme, sans classement, et surtout sans pression.

Une action pédestre de moins de 5 kms, agrémentée notamment de plusieurs modules aventure , avec projection de poudre dont la couleur est assortie à chaque arche colorée

Inscription obligatoire ! .

Le Plantier Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 19 11 sarlatcolor@ccspn.fr

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English : Sarlat Color

L’événement Sarlat Color Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir