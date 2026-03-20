Sarlat Color Sarlat-la-Canéda
Sarlat Color Sarlat-la-Canéda dimanche 19 avril 2026.
Sarlat Color
Le Plantier Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Inspirée de la Holi, fête nationale en Inde, Sarlat Color est un parcours avec modules non-chronométré de 5 kms. Quand on prend le départ de cette manifestation ce n’est pas le résultat qui compte. Il n’y a ni gagnant, ni perdant, tout le monde court (ou marche) à son rythme, sans classement, et surtout sans pression.
Une action pédestre de moins de 5 kms, agrémentée notamment de plusieurs modules aventure , avec projection de poudre dont la couleur est assortie à chaque arche colorée
Inscription obligatoire ! .
Le Plantier Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 19 11 sarlatcolor@ccspn.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sarlat Color
L’événement Sarlat Color Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir