SARLAT, LUMIÈRES DU PÉRIGORD – LE JARDIN DES ENFEUS Sarlat La Caneda jeudi 2 octobre 2025.

SARLAT, LUMIÈRES DU PÉRIGORD Début : 2025-10-05 à 21:30. Tarif : – euros.

LE JARDIN DES ENFEUS – SARLAT :SARLAT, LUMIÈRES DU PÉRIGORDSarlat, lumières du Périgord est une odyssée visuelle et sonore, un voyage spectaculaire au cœur de l’âme sarladaise et des paysages du Périgord Noir.Dans le cadre enchanteur du Jardin des Enfeus, les murs séculaires de l’ancienne abbaye s’illuminent pour faire revivre 3500 ans d’histoire du Périgord.Grâce à des effets 3D saisissants, la pierre devient grotte, rivière, feuillage, manuscrit ou façade Renaissance.De la nuit des temps aux fresques de Lascaux, des troubadours aux penseurs humanistes, des guerres à la paix retrouvée, Sarlat se révèle dans toute sa richesse historique et culturelle. On y découvre ses liens avec les rois de France, la pensée libre d’Étienne de La Boétie, et l’attachement profond de la région à ses traditions, comme celle de la truffe noire.Le spectacle célèbre aussi les merveilles naturelles et artistiques du Sarladais, des jardins suspendus aux rivières fondatrices, jusqu’aux portes contemporaines de Jean Nouvel.À la croisée de la mémoire et de la modernité, Sarlat, lumières du Périgord est une immersion poétique, sensorielle et captivante, où le passé éclaire l’avenir.

LE JARDIN DES ENFEUS Centre ville 24200 Sarlat La Caneda 24