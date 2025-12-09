S’arracher La Boussole Reims
S’arracher La Boussole Reims mardi 9 décembre 2025.
S’arracher
La Boussole 6 Rue Léon Blum Reims Marne
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 19:00:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Tout public
Tout public dès 12 ans
Texte Marc Daniau
Mise en scène Noëmie Ksicova
Création Itinérante • Production • La Comédie Itinérante • Artiste associée Noëmie Ksicova • Jeune troupe de Reims à Colmar
D’un côté, Lucas s’arrache à mobylette. De l’autre, une biche tente d’échapper aux chasseurs. Réunissant trois membres de la Jeune Troupe de Reims et Colmar, Noëmie Ksicova porte à la scène un texte à vif et sensible.
Écrit pour la jeunesse, S’arracher raconte la fugue de Lucas, adolescent tourmenté par la mort d’un père et la difficulté d’exister. Alors il trace à mobylette, jusqu’à presque commettre l’irréparable. Sa fuite en rencontre une autre, celle d’une biche en proie aux chasseurs et à la traque de leurs chiens. Construit sous la forme de deux récits alternés, les monologues se croisent et se font écho, donnant tour à tour la parole à Lucas comme à la biche, à deux êtres traqués. Noëmie Ksicova adapte pour la scène un texte à vif et sensible signé Marc Daniau, avec Jacques-Joël Delgado, Marie Moly et Léna Rossetti, membres de la Jeune Troupe de Reims et Colmar réunis à l’occasion d’un spectacle créé en itinérance sur le territoire du Grand-Est. .
La Boussole 6 Rue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est
English : S’arracher
L’événement S’arracher Reims a été mis à jour le 2025-11-28 par Reims Tourisme & Congrès