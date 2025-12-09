S’arracher La Boussole Reims

S’arracher

La Boussole 6 Rue Léon Blum Reims Marne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Tout public

Tout public dès 12 ans

Texte Marc Daniau

Mise en scène Noëmie Ksicova

Création Itinérante • Production • La Comédie Itinérante • Artiste associée Noëmie Ksicova • Jeune troupe de Reims à Colmar

D’un côté, Lucas s’arrache à mobylette. De l’autre, une biche tente d’échapper aux chasseurs. Réunissant trois membres de la Jeune Troupe de Reims et Colmar, Noëmie Ksicova porte à la scène un texte à vif et sensible.

Écrit pour la jeunesse, S’arracher raconte la fugue de Lucas, adolescent tourmenté par la mort d’un père et la difficulté d’exister. Alors il trace à mobylette, jusqu’à presque commettre l’irréparable. Sa fuite en rencontre une autre, celle d’une biche en proie aux chasseurs et à la traque de leurs chiens. Construit sous la forme de deux récits alternés, les monologues se croisent et se font écho, donnant tour à tour la parole à Lucas comme à la biche, à deux êtres traqués. Noëmie Ksicova adapte pour la scène un texte à vif et sensible signé Marc Daniau, avec Jacques-Joël Delgado, Marie Moly et Léna Rossetti, membres de la Jeune Troupe de Reims et Colmar réunis à l’occasion d’un spectacle créé en itinérance sur le territoire du Grand-Est. .

