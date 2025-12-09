S’arracher La Boussole Reims

S’arracher

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne

Texte Marc Daniau • Mise en scène Noëmie Ksicova

Écrit pour la jeunesse, S’arracher raconte la fugue de Lucas, adolescent tourmenté par la mort d’un père et la difficulté d’exister. Alors il trace à mobylette, jusqu’à presque commettre l’irréparable. Sa fuite en rencontre une autre, celle d’une biche en proie aux chasseurs et à la traque de leurs chiens. Construit sous la forme de deux récits alternés, les monologues se croisent et se font écho, donnant tour à tour la parole à Lucas comme à la biche. Noëmie Ksicova adapte pour la scène un texte à vif et sensible signé Marc Daniau, avec Jacques-Joël Delgado, Marie Moly et Léna Rossetti, membres de la Jeune Troupe de Reims et Colmar réunis à l’occasion d’un spectacle créé en itinérance sur le territoire du Grand-Est.

J’imagine un dispositif scénique et musical qui impulse un espace mouvant avec des paysages de route et de forêt qui défilent à toute allure pour traduire le rythme et la tension du texte. Noëmie Ksicova, metteuse en scène

Tout public dès 12 ans

Durée estimée 1h .

