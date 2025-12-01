S’ARRACHER Spectacle tout public dès 12 ans La Ferté-Milon

S’ARRACHER Spectacle tout public dès 12 ans

10 bis Rue de Villers La Ferté-Milon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

S’arracher raconte la fugue de Lucas, adolescent tourmenté par la mort d’un père et la difficulté d’exister. Alors il trace à mobylette, jusqu’à presque commettre l’irréparable. Sa fuite en rencontre une autre, celle d’une biche en proie aux chasseurs et à la traque de leurs chiens. Construit sous la forme de deux récits alternés, les monologues se croisent et se font écho, donnant tour à tour la parole à Lucas comme à la biche.

Noëmie Ksicova adapte pour la scène, un texte à vif et sensible signé Marc Daniau.

Avec la présence de Jacques-Joël Delgado, Marie Moly et Léna Rossetti, membres de la Jeune troupe de Reims à Colmar.

10 bis Rue de Villers La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 52 30 ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

English :

S?arracher tells the story of Lucas, a teenager tormented by the death of his father and the difficulty of existing. So he sets off on his moped, almost committing an irreparable act. His flight meets another, that of a doe prey to hunters and their hounds. Constructed in the form of two alternating narratives, the monologues intersect and echo each other, giving voice in turn to Lucas and the doe.

Noëmie Ksicova adapts Marc Daniau’s sensitive text for the stage.

With the presence of Jacques-Joël Delgado, Marie Moly and Léna Rossetti, members of the Jeune troupe de Reims in Colmar.

