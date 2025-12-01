Sarrazine Cie La maison Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Sarrazine Cie La maison Théâtre Municipal de Coutances Coutances mardi 16 décembre 2025.

Sarrazine Cie La maison

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16 21:45:00

Date(s) :

2025-12-16

L’histoire incarnée d’une étoile filante de la littérature

La compagnie lyonnaise La Maison nous invite à découvrir la vie épique de la femme de lettres Albertine Sarrazin. Très loin d’un biopic, Sarrazine est l’histoire d’amour, des rages et des combats d’une jeune femme des années 50-60 qui, grâce à l’écriture et à son insoumission viscérale, réussit à s’imposer au monde dans son entièreté d’être humaine.

Née sous X à Alger en 1937, adoptée par un colonel de l’armée française à 2 ans, brillante élève à Aix-en-Provence à 10 ans, on la retrouve à Marseille à 15 en maison de redressement. Prostituée à Paris à 16 ans, condamnée pour vol à main armée à 18, évadée à 20 ans et mariée à 22, elle devient à 27 ans romancière à succès avec La Cavale, L’Astragale, La Traversière. Elle meurt à 30 ans d’une opération mal préparée.

La comédienne Nelly Pulicani, seule en scène, incarne avec talent et une intensité remarquable ce personnage romanesque.

Antidote à la mélancolie, cette vitalité joyeuse et conquérante pourrait s’achever par un mot d’ordre nous sommes toutes des sarrazines ! Joëlle Gayot pour Télérama

Dès 14 ans .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

English : Sarrazine Cie La maison

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sarrazine Cie La maison Coutances a été mis à jour le 2025-09-19 par Coutances Tourisme