Sarrebourg Expo Salon de l’habitat

zone de loisirs rue de la Piscine Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Rendez-vous à la zone de loisirs de Sarrebourg pour un salon de l’habitat incontournable ! Près de 90 exposants de la région seront présents pour vous faire découvrir leurs dernières nouveautés. Animations, jeux et manèges pour les enfants, buvette & restauration,… L’invité d’honneur sera l’Outil en Main du Pays de Sarrebourg (atelier de savoir-faire traditionnel pour les enfants).

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis et soutenir les artisans et commerçants locaux. On vous attend nombreux !

Entrée gratuite.Tout public

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zone de loisirs rue de la Piscine Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est sarrebourgexpo57400@gmail.com

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English :

Join us at Sarrebourg’s Zone de Loisirs for an unmissable home show! Nearly 90 exhibitors from the region will be on hand to show you their latest products. Entertainment, games and rides for children, refreshments and catering… The guest of honor will be Outil en Main du Pays de Sarrebourg (traditional skills workshop for children).

Come and spend a convivial moment with family and friends, and support local craftsmen and retailers. We look forward to seeing you there!

Free admission.

L’événement Sarrebourg Expo Salon de l’habitat Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG