Sarthe IA Day 2 Le Mans Innovation Le Mans

Sarthe IA Day 2 Mardi 18 novembre, 09h00 Le Mans Innovation Sarthe
Sur inscription, billeterie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Une journée de rencontre pour des entreprises visiteurs souhaitant trouver des partenaires pour les accompagner sur les sujets IA, et des experts en IA sur le territoire grand ouest.
Une matinée dédiée au business et une après-midi dédié contenu sur la thématique « Gardez votre esprit critique »
Programme de la journée (sujet à modification sur la page billeterie) :
-
9h00 : Accueil et petit déjeuner
-
9h30 : Lancement + Ice Breaker
-
10h00 : Pitchs exposants – 5 minutes pour parler de son activité
-
10h30 : Rencontres stand exposants et atelier « l’IA pour les néophytes »
-
12h30 : Pause déjeuner
-
13h30 : Lancement après-midi thématique « Esquivez les biais, affûtez votre esprit critique » – Keynote par Pierre @Plaiades
-
13h45/14h15 : 1er atelier (sujet à venir)
-
14h15/14h45 : 2ème atelier (sujet à venir)
-
14h45/15h15 : 3ème atelier (sujet à venir)
-
15h15/15h45 : 4ème atelier (sujet à venir)
-
15h45 : Pause goûter papote
-
16h00 : Conférence-spectacle « Les escroqueries et la cybersécurité orientées techniques de manipulations, et biais exploités par les hackeurs » présenté par Joachim Charlot
Le Mans Innovation 57 Boulevard demorieux Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
La rencontre entre des experts de l’IA et des entreprises en recherche de solution ou prestataire IA, à proximité géographique grand ouest intelligence artificielle IA
Plaiades