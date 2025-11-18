Sarthe IA Day 2 Le Mans Innovation Le Mans

Sarthe IA Day 2 Mardi 18 novembre, 09h00 Le Mans Innovation Sarthe

Sur inscription, billeterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Une journée de rencontre pour des entreprises visiteurs souhaitant trouver des partenaires pour les accompagner sur les sujets IA, et des experts en IA sur le territoire grand ouest.

Une matinée dédiée au business et une après-midi dédié contenu sur la thématique « Gardez votre esprit critique »

Programme de la journée (sujet à modification sur la page billeterie) :

9h00 : Accueil et petit déjeuner

9h30 : Lancement + Ice Breaker

10h00 : Pitchs exposants – 5 minutes pour parler de son activité

10h30 : Rencontres stand exposants et atelier « l’IA pour les néophytes »

12h30 : Pause déjeuner

13h30 : Lancement après-midi thématique « Esquivez les biais, affûtez votre esprit critique » – Keynote par Pierre @Plaiades

13h45/14h15 : 1er atelier (sujet à venir)

14h15/14h45 : 2ème atelier (sujet à venir)

14h45/15h15 : 3ème atelier (sujet à venir)

15h15/15h45 : 4ème atelier (sujet à venir)

15h45 : Pause goûter papote

16h00 : Conférence-spectacle « Les escroqueries et la cybersécurité orientées techniques de manipulations, et biais exploités par les hackeurs » présenté par Joachim Charlot

Le Mans Innovation 57 Boulevard demorieux Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/sarthe-ia-day-2 »}]

La rencontre entre des experts de l’IA et des entreprises en recherche de solution ou prestataire IA, à proximité géographique grand ouest intelligence artificielle IA

Plaiades