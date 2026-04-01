Sarthe Sauvage, de l’aube au crépuscule 5 bd Anatole France Le Mans

Le Mans

Sarthe Sauvage, de l’aube au crépuscule

5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Exposition, projection et rencontre avec les photographes du projet Sarthe sauvage, de l’aube au crépuscule qui propose un voyage unique à travers les paysages sauvages sarthois. Avec le Pays du Mans.

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5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

Exhibition, screening and meeting with the photographers of the Sarthe sauvage, de l’aube au crépuscule project, a unique journey through the wild landscapes of Sarthe. With Pays du Mans.

L’événement Sarthe Sauvage, de l’aube au crépuscule Le Mans a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72