SASHIKO: FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri 2026

1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Nathalie Lenné-Civard ou NLCVD est passionnée par le monde végétal; artiste photographe, naturopathe elle a renoué avec son enfance et l’art de la broderie transmis par sa grand-mère ukrainienne tout en s’inspirant du Japon.

Elle vous propose de partager cet art textile japonais, le sashiko en vous accompagnant sur la reproduction d’un motif

Cet atelier est vraiment fait pour toutes celles qui aiment la couture et le DIY

Le sashiko (petits bâtons ou petits points) est une technique de broderie utilisée historiquement au Japon à partir de l’ère Edo pour rapiécer des vêtements de travail des populations rurales, les rendre plus solides ou les matelasser, elle sert également à des fins décoratives. Il existe de multiples modèles de décor. .

1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : SASHIKO: FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri 2026

L’événement SASHIKO: FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri 2026 Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)