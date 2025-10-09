S’asseoir dit-elle Dun-le-Palestel

La chaise objet banal et fonctionnel du quotidien est appropriée ici non pour ce qu’elle est mais pour ce qu’elle évoque. Elle devient support de narration, de réflexion critique et questionne la société dans laquelle nous vivons.

S’ASSEOIR DIT-ELLE aborde la place de la chaise dans le paysage, la poésie de la chose vide.

Le 11 octobre de 14h30 à 16h30 ATELIER avec Morgane Barbotin,

A la manière des miniatures de chaises réalisées par la plasticienne, venez fabriquer votre propre assise imaginaire en branchage et papier mâché.

Le 12 octobre de 14h40 à 16h30 ATELIER avec Marjorie Méa,

L’occasion de créer une chaise en Origami et de s’essayer au point de vue de l’insecte sur le paysage par la réalisation d’un diorama.

EXPOSITION du 9 au 12 Octobre 2025 de 1Oh à 2Oh

VERNISSAGE le JEUDI 9 OCTOBRE vers 19h12

Morgane BARBOTIN et Marjorie MÉA .

20622 AVENUE EMILE GENEVOIX Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 68 02 marjoriemea@gmail.com

